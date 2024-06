Un comic Superman de 1939 affole les enchères

Superman #1, classé troisième sur la liste des 100 comics les plus importants de l'âge d'or par Overstreet, s'est vendu pour 97.890 £ (environ 115.000 €), soit plus de quatre fois sa valeur estimée à 20.000 £. Batman #1, premier comic solo de l'alter-ego de Bruce Wayne, classé cinquième comic le plus important de l'âge d'or, a été adjugé à 31.375 £ (environ 37.000 €), à partir d'une estimation à 5000 £.

Superman #1 ; Excalibur Auctions ; vendu pour 97.890 £

Créer une bande dessinée dédiée à un seul personnage était inédit à l'époque. Superman #1, publié en 1939, un an après la première apparition du kryptonien en collants dans Action Comics #1, a établi un précédent à suivre pour les autres séries. Ce numéro, œuvre de Jerry Siegel et Joe Shuster, raconte à nouveau l'origine de Superman, avec du contenu inédit et un poster de Superman au dos de la couverture, une première dans l'histoire des comics.

Terry Palmer, spécialiste des comics chez Excalibur Auctions, a déclaré : « Ce comic est noté 1.8 par le CGC et se présente bien, considérant le fait qu'il a 85 ans et a été imprimé sur du papier bon marché à l'époque. À ce jour, il existe 77 copies non restaurées sur le recensement du CGC (dont seulement 37 sont mieux notées). »

Batman #1 ; Excalibur Auctions ; vendu pour 31.375 £

Le deuxième comic aux enchères, Batman #1, date de 1940 et est également issu de l'âge d'or du genre. Après une première apparition de l'homme chauve-souris dans Detective Comics #27 en 1939, c'est le premier comic solo de Batman, avec l'introduction de deux de ses ennemis les plus célèbres : le Joker et Catwoman.

Ce numéro contient quatre histoires : Le Joker, Les Géants du Dr. Hugo Strange, Le Chat et Le Retour du Joker. Les scénarios sont de Bill Finger et la couverture de Bob Kane, co-créateur de Batman et de la plupart des premiers personnages de DC Comics. L'exemplaire mis en vente est noté 3.0 par le CGC.

Jonathan Torode, commissaire-priseur chez Excalibur, s'est félicité du déroulement de la vente : « Nous étions absolument ravis de proposer ces deux pièces exceptionnellement rares ! Les enchères ont été très disputées, au téléphone, sur Internet et en salle. L'intérêt est venu du monde entier, et le comic de Superman a finalement été remporté par un acheteur australien. Nous nous attendions à des enchères compétitives, en raison des classements et de la rareté des deux comics, mais cela a largement dépassé nos attentes ! Je peux dire sans risque que c'était un moment véritablement historique ».

Crédits images : Excalibur Auctions