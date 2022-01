La vie secrète des plantes, une immense collection de dessins numérisés

L'Université de Wageningen, aux Pays-Bas, a décidé de numériser ses archives de dessins du système racinaire des plantes, et de les mettre en ligne. Des sources fascinantes pour découvrir la réalité de notre sous-sol terrestre, pas loin d'y reconnaître des arbres de l'Hadès. 1180 diagrammes d'espèces, allant d'Abies alba, ou arbre de Noël pour les intimes, à l'exotique Zygophyllum xanthoxylon, originaire des régions arides et semi-arides d'Afrique et d'Australie. Des documents qui résultent de 40 ans de fouilles du système racinaire en Europe, explique l'Université sur son site.

Adonis vernalis (Université de Wageningen)



Mais le plus impressionnant reste que ces quelque 1180 dessins ont tous été réalisés par deux personnes : les professeurs Erwin Lichtenegger, mort en 2004 et Lore Kutschera, directrice de l'ancien Pflanzensoziologisches Institut de Klagenfurt, décédée en 2018.

Zygophyllum xanthoxylon

Au cours de 40 années, explique Erin Blakemore du Washington Post, Lichtenegger et Kutschera « ont collaboré à un énorme atlas des racines, en cartographiant les trajectoires souterraines des plantes européennes communes ». Et ce grâce « un système laborieux de déterrement et de documentation des systèmes complexes ».

De ces décennies de travail, entre culture des plantes en Autriche et récupération méthodique de ces dernières, afin de les étudier, l'Université de Wageningen a collecté des archives à présent accessibles à tous, grâce à la numérisation.

Le monde à l'envers



Même les plus néophytes en matière de botanique le savent, plus ou moins : les plantes ont des racines. Combien ignorent cependant qu'elles peuvent constituer de véritables villes, avec rues, artères et boulevards, à travers des ramifications, tantôt sinueuses, tantôt droites. D'ailleurs, plus des villes européennes, façonnées empiriquement par les siècles, que des cités américaines, construites à coups d'angles droits.

Elles rappellent également les veines et vaisseaux qui font le système de circulation sanguin au sein du corps.

En botanique, les systèmes racinaires permettent aux plantes de recueillir l'eau et les minéraux qui leur sont nécessaires pour pousser. « Au fur et à mesure que le système racinaire se développe, il crée de plus en plus de voies qui permettent à l'eau de pénétrer dans le sous-sol profond et favorisent la croissance de microbes qui profitent à d'autres formes de vie », explique encore Blakemore.

Cette extension souterraine a été l'une des clés de l'adaptation réussie du monde végétal, qui s'est alors étendue sur quasiment tout le globe.

Abies alba

Autre bienfait de ces systèmes : ils permettent au sol de capter du carbone. Ainsi, les racines travaillent également à lutter contre le réchauffement climatique. Des milliards d'années d'évolution qui ont rendu ses réseaux fibreux essentiels à la vie sur la planète, car ils assurent la croissance et la santé des spécimens individuels, aident à prévenir l'érosion et captent le carbone de l'air.

Tout un monde caché aussi fascinant qu'utile. Un rappel que l'envers nous mène souvent sans que l'on s'en aperçoive, de l'inconscient particulier et collectif, à tous ces petits gestes invisibles et modestes qui font de notre monde, un endroit vivable.

Via : Colossal

Crédits : Wageningen University & Research (Alyssum montanum)