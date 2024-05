Les poètes de la Pléiade mis aux enchères en juin

Avec plus de 500 titres, cette bibliothèque privée, jusqu'ici conservée par sa famille, sera bientôt proposée en trois sessions de vente. La première aura lieu le 19 juin 2024, et les suivantes en 2025.

La collection comprend des romans de chevalerie, des œuvres de poètes de la Pléiade tels que Montaigne, Rabelais, Marot, et Villon, et inclue des éditions très rares, imprimées en caractères gothiques. Sont également proposées des premières éditions, et des collections de littérature française, souvent des exemplaires exceptionnels associés à des provenances illustres.

Jean Bourdel, collectionneur averti et passionné, exprime à travers sa bibliothèque, soigneusement choisie, son amour pour la littérature française du XVIe siècle. Depuis près d'un siècle, la collection de la famille Bourdel rassemble les œuvres des auteurs les plus emblématiques de la littérature française, ainsi que d'autres moins connus mais tout aussi prisés par les bibliophiles.

La bibliothèque Jean Bourdel, grâce à la redécouverte de nombreux ouvrages dont on avait perdu la trace, promet de marquer l'Histoire de la bibliophilie. Chaque session de vente sera structurée en trois segments : les impressions gothiques, la poésie et la prose.

Pour la catégorie des impressions gothiques, la vente mettra en lumière des pièces en français extrêmement rares, des romans de chevalerie, ainsi que des ouvrages historiques et de civilité qui étaient populaires, depuis l'avènement du livre, jusqu'au milieu du XVIe siècle. Les trois ventes pour ces œuvres seront présentées par ordre alphabétique.

La vente du 19 juin prochain proposera des ouvrages allant de la lettre A à E.

Plusieurs de ces impressions gothiques immergeront les collectionneurs dans les aventures de héros légendaires. Parmi ces œuvres figurent La Tresioyeuse plaisante & recreative hystoire... du bon chevalier sans paour et sans reprouche le gentil seigneur de Bayart, une édition originale de 1527 estimée entre 6000 et 8000 €, ainsi que L'Hystoire et cronicque du noble et vaillant Baudouyn conte de Flandres lequel espousa le diable, édition de 1510 estimée entre 12.000 et 15.000 €.

S'ajoute également la très rare première édition de Lespinette du ieune prince Conquerant le Royaulme de bonne renommee de Simon Bougouinc, avec une estimation allant de 20.000 à 25.000 €.

Ces romans de chevalerie seront accompagnés d'ouvrages traitant de l'amour courtois et de littérature populaire, tels que Le Grant blason de faulces amours de Guillaume Alexis, estimé entre 6000 et 8000 €, et la première édition française incunable de La Nef des folz du monde de Sébastian Brandt de 1497, estimée entre 25.000 et 30.000 €.

La vente inclura également de rares pamphlets offrant des conseils de civilité, dont la plupart sont connus en seulement quelques exemplaires, comme le Doctrinal des femmes mariées, estimé également entre 6000 et 8000 €.

Simon BOUGOUINC, Lespinette du ieune prince Conquerant Le royaulme de bonne ; Sébastian BRANDT, La nef des folz du monde renommee. Artcurial.

Poésie

Les auteurs de la Pléiade tiennent également une place de choix dans la bibliothèque Jean Bourdel. La section dédiée à la poésie inclura des œuvres de Pierre de Ronsard, notamment la première édition collective de ses Œuvres de 1560, extrêmement rare, estimée entre 35.000 et 45.000 €, ainsi que l'édition originale très rare des Amours, estimée entre 20.000 et 25.000 €.

Ces pièces seront accompagnées de l'édition originale de La Deffence et illustration de la Langue Francoyse de Joachim Du Bellay, estimée entre 8000 et 10.000 €, et un exemplaire de la seconde édition des Œuvres de Louise Labé, également estimée entre 8 000 et 10 000 €.

La première édition imprimée en caractères ronds du Rommant de la Rose de Guillaume de Lorris et Jean de Meung, estimée entre 4000 et 6000 €, ainsi que l'édition originale très rare des Vers francois d’Étienne de La Boétie, estimée entre 15.000 et 20.000 €, seront également proposées.

Prose

La dernière partie de la vente sera dédiée aux ouvrages en prose, mettant en avant notamment les cinq premières éditions des Essais de Michel de Montaigne, avec en vedette l'édition originale de 1580 estimée entre 35.000 et 45.000 €. Cette session présentera également des œuvres de Béroalde de Verville, Étienne Dolet, Charles Estienne, et Gabriel de Minut, ainsi que Project du livre intitulé De la precellence du langage François de l’imprimeur et philologue Henri Estienne, estimé entre 1500 et 2500 €.

La collection Jean Bourdel continuera d'être dispersée lors de deux autres sessions de vente chez Artcurial d'ici 2025.

Pierre de Ronsard, Les Œuvres ; Michel de Montaigne, Essais, Livre premier & second. Artcurial.

Crédits photo : © Artcurial