Broderie : une galerie de “marquoirs” qui tombe à “points

Sotheby's Paris annonce une vente aux enchères riche de manuscrits, beaux-livres, illustrations et autres reliures exceptionnelles, à partir du 18 juin prochain. Parmi les lots les plus remarquables, une reliure Art Déco du Livre de la Jungle de Rudyard Kipling, réalisée en 1919 par Paul Jouve, Jean Dunand et François-Louis Schmied.