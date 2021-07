Evangéliaire pourpre : un manuscrit historique numérisé en 3D

La numérisation des œuvres d’art est une pratique de plus en plus courante pour les musées et bibliothèques du monde entier. Pour mieux s’y retrouver dans cette masse d’art numérique, des navigateurs spécialisés commencent à voir le jour. Artvee propose ainsi de se plonger dans les collections de plus de 40 institutions internationales, de la New York Public Library aux musées parisiens. Tapez un seul mot clé et des milliers d’œuvres à télécharger gratuitement s’offrent à vous.