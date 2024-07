300 000 $ pour une édition très spéciale d'un livre de Rowling

Sous la dénomination « Livres rares et manuscrits, dont des pièces relevant de l'Americana [terme désignant les artefacts liés à l'histoire et à la culture américaine, NdR] », Sotheby's New York présentait un peu plus de 200 lots, pour une vente close ce 28 juin.

Un écrin impressionnant

Parmi les ouvrages repérés par les collectionneurs, une édition rarissime des Contes de Beedle le Barde, ouvrage publié en 2008 par J.K. Rowling, en marge de sa saga Harry Potter. Il était à l'origine destiné à une production très limitée, de six exemplaires manuscrits seulement, pour des personnes proches de l'autrice.

Crédits : Sotheby's New York

Chacun des exemplaires est dédicacé, et présenté dans une reliure en cuir sertie d'argent et de pierres semi-précieuses. Un septième exemplaire fut produit, vendu à l'occasion d'une vente aux enchères caritative en 2007 : rappelons qu'il fut alors acheté par la société Amazon, pour la modique somme de 1,95 million £, soit 2,6 millions €...

Ce 28 juin, le nouveau propriétaire d'un des six exemplaires originaux produits a donc réalisé une plutôt bonne affaire : parti pour 300.000 $, il appartenait à l'origine à Barry Cunningham, éditeur de Rowling chez Bloomsbury.

« Pour Barry, l'homme qui a pensé qu'un roman un peu trop long sur un garçon magicien à lunettes pourrait se vendre... MERCI », souligne la dédicace de J.K. en début d'ouvrage.

Un sort sur les enchères

Cette vente pour un montant relativement « modeste » (l'estimation tournait entre 250.000 et 350.000 $) contraste avec la performance historique réalisée quelques jours plus tôt par l'aquarelle originale du dessin de couverture de Harry Potter and the Philosopher's Stone, dans sa version britannique.

Signée Thomas Taylor et vendue par Sotheby's New York également, la pièce s'est envolée à près de 1,8 million €, le 26 juin dernier. En 2001, elle était déjà passée sous le marteau, mais l'engouement n'était alors pas comparable : elle avait été achetée à l'époque 85.750 £, soit 100.000 € actuels...

Au cours de la vente du 28 juin, un exemplaire du tirage original de 1997 de Harry Potter and the Philosopher's Stone est parti pour 216.000 $, dépassant largement l'estimation initiale de 100 à 150.000 $.

D'autres pièces recherchées

Le lot le plus convoité fut tout simplement la Déclaration d'Indépendance des États-Unis, ou plutôt un fac-similé imprimé sur vélin par William James Stone : cette impression « monumentale », à l'origine faite à 200 exemplaires d'après l'originale, est très recherchée. Il n'en subsisterait en effet que 6 exemplaires au total de cette production très limitée datant du début du XIXe siècle.

Il a fallu débourser 600.000 $ (soit 558.000 € environ) pour se l'offrir, tout de même.

Autre pièce notable de la vente, un exemplaire du premier tirage de Gastby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, chez Scribner's, en 1925. Avec, bien entendu, cette fameuse jaquette et son illustration signée par Francis Cugat, devenue iconique. L'heureux nouveau propriétaire du livre a allégé son compte en banque de 90.000 $ pour cette pièce.

Photographie : détail de l'édition spéciale du manuscrit des Contes de Beedle le Barde vendue par Sotheby's New York (Sotheby's New York)