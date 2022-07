Les archives des Jeux Olympiques français depuis 1900 numérisées

Dans le milieu de la bibliophilie, cette version de Robert Baker et Martin Lucas, produite en 1631, a une saveur toute particulière. Elle contient en effet la coquille la plus délectable de l’histoire de la typographie. Dans sa traduction des Dix Commandements (Exode 20:14), on peut ainsi lire : « Tu commettras l’adultère. » Pas vraiment l’esprit du texte original…