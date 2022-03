La Bibliothèque nationale d'Israël, détentrice des plus anciens rouleaux d’Esther

Les rouleaux d’Esther, aussi désignés par l'expression meguilah Esther, racontent l’histoire des communautés juives à travers l’Europe, faisant de ces derniers des objets particulièrement rares et précieux. Ils reprennent en hébreu l’histoire du livre d’Esther et sont traditionnellement lus dans les communautés juives du monde entier lors de la fête de Pourim.

Les rouleaux en question sont au nombre d’une centaine dans le fonds de l’établissement, qui abrite ainsi l'une des plus importantes collections du monde. La bibliothèque nationale d’Israël abrite également la plus grande collection de textes judaïques au monde.

Selon les spécialistes, le rouleau d’Esther donné en février 2021 à l'établissement patrimonial aurait été écrit par un scribe de la péninsule ibérique vers 1465, soit avant les expulsions espagnoles et portugaises de la fin du XVe siècle. Cet exemplaire est écrit à l’encre brune sur du cuir.

Le premier panneau avant le texte du Livre d’Esther comprend les bénédictions traditionnelles récitées avant et après la lecture de la meguilah, et atteste de l’usage rituel de ce rouleau dans une communauté juive ibérique d’avant l’Expulsion.

De plus, les experts insistent sur le fait qu’il existe très peu de rouleaux d’Esther datant de la période médiévale de manière générale et du XVe siècle en particulier. Les rouleaux d’avant l’expulsion sont encore plus rares avec seulement une petite quantité connue à l'heure actuelle.

Selon le Dr Yoel Finkelman, conservateur de la collection Haim et Hanna Salomon Judaica de la Bibliothèque nationale d’Israël, ce don représente « un témoignage incroyablement rare de la riche culture matérielle des Juifs de la péninsule ibérique. C’est l’un des plus anciens manuscrits d’Esther et l’une des rares meguilah du XVe siècle dans le monde », rapporte le Jerusalem Post.

Mais la meguilah de la communauté juive espagnole n’est pas le seul trésor des collections de la Bibliothèque nationale. On y retrouve également un rouleau d’Esther provenant d’Amsterdam ainsi qu’un autre rouleau venant des Açores, fournissant une preuve de la présence juive dans les îles portugaises.

La meguilah des Açores faisait partie de la Valmadonna Trust, la plus belle collection privée de livres et de manuscrits hébraïques au monde. Elle a été achetée conjointement par l’établissement et les Drs David et Jemima Jeselsohn, collectionneurs d’archéologie, de livre et de judaica [les objets de culte juifs, NdR], dans le cadre d’une vente privée organisée chez Sotheby’s. Cette collection est en cours de numérisation.

À l'occasion de Pourim, l'établissement a mis en ligne une page dédiée, avec plusieurs documents mis en avant : photographies, récits, numérisations, enregistrements...

crédit : Bibliothèque nationale d'Israël