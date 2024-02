Jack London raconte la boxe

BONNES FEUILLES - Joe, un boxeur, est sur le point de se marier. Pour cela, il doit encore participer à un ultime combat, qu'il promet à sa fiancée être le dernier, afin d'obtenir les cent dollars nécessaires pour commencer leur vie commune.

Son adversaire est un colosse d'une force redoutable.

Contrairement à cet opposant massif, Joe mise sur sa stratégie et son intelligence sur le ring. Le dénouement de cette confrontation, rappelant l'affrontement mythique entre David et Goliath, où la ruse l'emporte sur la puissance brute, est narré par Jack London, qui était lui-même un fervent passionné de boxe.

Les éditions de l'Allia nous en proposent les premières pages :

Né le 12 janvier 1876 à San Francisco et décédé le 22 novembre 1916 à Glen Ellen, en Californie, Jack London est renommé pour ses histoires d'aventures et ses critiques sociales. Ayant grandi dans une famille de condition modeste, il a vécu une jeunesse marquée par diverses expériences qui ont enrichi son écriture. Ses œuvres les plus connues, L'Appel de la forêt et Croc-Blanc, explorent les thèmes de la nature contre la civilisation et de la lutte pour la survie. Jack London était également un écrivain engagé, abordant les thèmes des inégalités sociales et de la lutte des classes dans ses écrits.

DOSSIER - Rentrée d'hiver 2024 : les sorties de livres à ne pas manquer