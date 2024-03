Pour cent dollars de plus

Joe, l'œil vif, vit l'ouverture et allongea sur la bouche de Ponta un direct instantanément suivi d'un crochet swingué destiné à la mâchoire. Toute la salle, debout, vociférait. Geneviève entendait des hommes hurler : " Il l'a eu ! Il l'a ! ". Elle non plus ne se contrôlait plus ; la douceur, la tendresse - évanouies ; elle exultait à chacun des terribles coups assenés par son amant, et voyait déjà arrivé le début de la fin.