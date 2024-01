Avec Zoé Carrington, Jim entame la fin de sa “Trilogie des ex”

À l'âge de vingt ans, lors d'un séjour à Londres, Simon a fait la rencontre de Zoé. En l'espace de quelques secondes, ils ont entamé une histoire d'amour extraordinaire, bien que brève, d'une durée d'une semaine seulement. Cette romance a pris fin avec l'arrivée de Léo dans la vie de Zoé.

Dix ans après, Simon reçoit une invitation de Zoé pour célébrer à Londres l'anniversaire-surprise de Léo, qui aurait eu trente ans. Toutefois, Simon apprend à son arrivée que Léo est décédé il y a deux ans. La célébration est en réalité un hommage posthume, une fête que Léo aurait souhaité pour ses trente ans.

Simon se demande si Zoé est toujours cette personne rayonnante et mémorable qu'il a autrefois connue. Face à ce week-end chargé d'émotions et de souvenirs du défunt petit ami de Zoé, Simon tentera-t-il de reconquérir le cœur de Zoé ?

Les éditions Grand Angle proposent d'en parcourir les premières pages :

A noter, par ailleurs, le long-métrage prévu pour 2024 : Belle Enfant, qui sera la première réalisation longue de Jim. Produit par Jim et Octopolis, ce road trip féminin, sensible et attachant bénéficie d’un casting haut de gamme, avec Marine Bohin, Baptiste Lecaplain, Michaël Cohen, Marisa Berenson...

Émily, une jeune femme vivant loin de sa famille dysfonctionnelle, apprend que sa mère a tenté de se suicider en Italie. Tout comme ses deux sœurs, elle se précipite pour aller la voir, mais en chemin, elle apprend qu'il s'agissait en fait d'une fausse tentative de suicide, un prétexte pour amener ses filles à venir la voir et tenter de retisser les liens.

Jim, de son vrai nom Thierry Terrasson, est né en 1966. Diplômé de l’école de bande dessinée d’Angoulême, il intègre un studio d’animation (Média 6) en tant que story-boarder. Il publie sous le nom de Téhy des récits de genre fantastique et sous le nom de Jim des comédies principalement axées sur les rapports amoureux.

Incontournable du 9e art, Jim a publié plus de 90 BD et romans graphiques, et vendu plus de 1,2 million d’albums : Une nuit à Rome (prix du meilleur album, Festival de la BD de Nîmes, 2013), Petites Éclipses (prix Shériff d’or, Festival international de la BD de Chambéry, 2007), Une petite tentation (prix RTL, 2013), Détox (prix du meilleur scénario, Festival international de la BD de Chambéry, 2019)...