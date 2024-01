Zoé Carrington. Tome 1

La dernière partie de la " Trilogie des ex ". Un Very Bad Trip à la française, croisé d'une histoire d'amour. Simon a rencontré Zoé à Londres quand il avait vingt ans. Deux secondes ont suffi pour démarrer la plus belle, la plus incroyable histoire d'amour... d'une petite semaine. Le temps que Léo arrive dans la vie de Zoé. Dix ans plus tard, Simon est invité par Zoé à revenir à Londres pour fêter l'anniversaire-surprise des trente ans de Léo. La fête s'annonce grandiose quand Simon découvre que... Léo est décédé il y a deux ans. La fête qui commence est une fête posthume : celle qu'il aurait aimé vivre pour ses trente ans ! Zoé est-t-elle toujours la jeune femme solaire et inoubliable qu'il a connue ? Et Simon saura-t-il saisir sa chance et séduire Zoé, quand chaque seconde de ce week-end rappelle à la jeune femme la présence de son petit ami défunt ?