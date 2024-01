Une Grande Librairie délocalisée au Mucem de Marseille

Au sein de ce musée dédié aux cultures et aux civilisations méditerranéennes, ce sont des auteurs, des autrices, des libraires, des lecteurs et des lectrices qui animeront la soirée. Mené par Augustin Trapenard, cet échange portera sur la littérature comme lieu en commun, qui se discute, se partage, et qui reste nécessaire pour se rencontrer et se retrouver.

À ce titre, le programme littéraire accueillera des écrivains célébrés, notamment Jean-Marie Gustave Le Clezio, lauréat du Prix Nobel. L'auteur présentera Identité nomade (Robert Laffont), œuvre intime dans laquelle il partage son parcours d'écriture, ses voyages et ses différentes affiliations, tout en explorant le rôle de la littérature aujourd'hui.

Laurent Gaudé, reconnu avec son Prix Goncourt pour Le Soleil des Scorta (Acte Sud), discutera de sa carrière littéraire, caractérisée par un engagement profond, une attention aux aspects à la fois sombres et lumineux de l'époque contemporaine, en s'intéressant donc plus précisément à la région méditerranéenne.

Belinda Cannone, écrivaine et essayiste originaire de Marseille, partagera son expérience d'une nuit passée au Mucem. Elle prévoit de relater cette aventure dans un futur ouvrage sériel, Ma nuit au musée. Cette saison, elle sort un recueil de nouvelles intitulé Les vulnérables (Stock), un hommage à ceux et celles qui luttent pour trouver leur place dans la société.

Ville poésie

Aux côtés de ces auteurs, Nina Bouraoui, partagée entre Cassis et Paris, livre dans Grand Seigneur (JC Lattès) une histoire sur la perte de son père. Confrontée à ce deuil, elle se tourne vers l'écriture pour revenir sur les derniers moments de son père, leurs silences, leurs secrets, à la fois personnels et collectifs, qui se tissent entre la France et l'Algérie.

Magyd Cherfi, de son côté, dévoilera La vie de ma mère ! (Actes Sud), son premier roman. Le récit est un hommage d'un fils à sa mère, qui dresse le portrait d'une femme émancipée sur le tard, après avoir consacré sa vie à ses enfants. Le roman offre d'autres perspectives sur la première génération d'immigrés algériens en France.

Enfin, la poétesse et écrivaine Laura Vazquez, qui vit à Marseille depuis dix ans. L'an dernier, elle a publié Le Livre du large et du long (Éditions du sous-sol) et a été récompensée par le Prix Goncourt de la poésie pour l'ensemble de son œuvre.

Photo : France TV / Technob105 — Vue du Mucem depuis un bateau — CC BY-SA 3.0