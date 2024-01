Sur une île déserte, quatre clans se partagent le territoire

BONNES FEUILLES - Les Rocheux se tuent au travail pour peut-être gagner un billet de train vers la Capitale, ailleurs fantasmé, objet de tous leurs rêves. Les Rocailleux, anciens rebelles, ont abandonné tout espoir, se morfondent dans une débauche miséreuse et vivent de petits trafics.

Les Carriéreux tentent de maintenir les apparences d’une grandeur passée et se raccrochent aux signes d’un pouvoir déchu. La Garde régit les départs vers l’Eldorado et en tire un pouvoir répressif et corrompu.

Dans ce monde tyrannique, quatre héros se battent : Sol, jeune pianiste téméraire qui rêve de prendre le large. Dael, qui se méfie de ce mirage que la Garde agite sous leur nez et reste convaincu que la Roche peut retrouver ses couleurs.

Il est déterminé à agir pour offrir une existence qui mérite d’être vécue à sa fille, Loo. Loo qui croit de moins en moins aux fables de son père, surtout depuis qu’elle a rencontré Sol.

Et enfin la fouisseuse, qui ne participe plus vraiment à la lutte, et s’est enfermée dans un sous-marin échoué pour sonder l’Océan à la recherche de son amant disparu dans d’étranges circonstances.

Au sein de la société d’oppression qu’abrite la Roche, ces quatre révoltés devront conjuguer leurs forces malgré leurs désaccords et chercher la beauté jusque dans les recoins les plus sombres de l’île.

Les éditions Héloïse d'Ormesson nous en proposent les premières pages :

Né à Paris en 1996, Martin Lichtenberg a suivi des études de cinéma, avant d’écrire ce premier roman. Il partage aujourd’hui sa vie entre la littérature, son travail de régisseur sur des tournages et la rédaction de guides de voyages.

