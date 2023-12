Trois Histoires d'oubli, un triptyque poético-fracturé

Dans La Vision des plantes, le capitaine Celestino revient au pays au terme d’une vie passée sur les mers ; car cet ancien trafiquant d’esclaves sans remords entend bien finir ses jours « comme un saint », dans son jardin, à prendre soin de ses œillets.

Dans Raz-de-marée, on lit la douloureuse confession de Boa Morte, un immigré angolais ayant combattu aux côtés des Portugais durant la guerre coloniale, désormais condamné, pour glaner quelques pièces, à aider les automobilistes de Lisbonne à trouver une place de stationnement. Enfin, Brume raconte les souffrances et les ruses d’un esclave brésilien, cherchant avidement dans la lecture et la nature une échappatoire à sa vie de servitude.

Dans chaque volet de ce triptyque, écrit dans une langue somptueuse, poétique, ouverte au mystère, Djaimilia Pereira de Almeida s’interroge subtilement, par la seule fiction, sur le poids du passé dans nos existences, le regard de l’autre, l’identité, l’asservissement, pour mieux célébrer notre soif d’émancipation et notre irrépressible quête de liberté.

Les éditions Viviane Hamy nous proposent les premières pages en avant-première, traduit du portugais par Dominique Nédellec :

Née en 1982 en Angola, Djaimilia de Pereira de Almeida a grandi au Portugal, près de Lisbonne. Elle collabore régulièrement à Contemporânea, Expresso, Marie Claire Brasil, Folha de São Paulo et enseigne la littérature à l’université de New York.

Son œuvre, traduite dans plus d’une dizaine de langues, a reçu de nombreuses distinctions dont le prix Oceanos (l'un des plus importants du monde lusophone) en 2019 pour Luanda, Lisboa, Paraíso et une 2e place à ce même prix Oceanos en 2020 pour A Visão das Plantas.

Dominique Nédellec est né en 1973. Traducteur notamment d’António Lobo Antunes, Fernando Pessoa, José Saramago ou encore Gonçalo M. Tavares, il a reçu les prix de traduction suivants : Prix Gulbenkian- Books 2015, Grand Prix de traduction de la ville d'Arles 2019 et le Prix Laure-Bataillon 2021 pour sa traduction de Le Quartier - Les Messieurs de Gonçalo M. Tavares, (éd. Viviane Hamy, 2021).