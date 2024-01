Avec ces Trois histoires d'oubli, Djaimilia Pereira de Almeida, en digne admiratrice du Flaubert des Trois contes, traverse les époques, du XIX ? siècle à nos jours, pour imaginer des personnages qui essayent chacun, tant bien que mal, de façonner leur destin. Dans La Vision des plantes, le capitaine Celestino revient au pays au terme d'une vie passée sur les mers ; cet ancien trafiquant d'esclaves sans remords entend bien finir ses jours "comme un saint" , à prendre soin des oeillets de son jardin. Dans Raz-de-marée, on lit la douloureuse confession de Boa Morte, un immigré angolais qui a combattu aux côtés des Portugais durant la guerre coloniale, désormais condamné, pour glaner quelques pièces, à aider les automobilistes de Lisbonne à trouver une place de stationnement. Enfin, Brume raconte les souffrances et les ruses d'un esclave brésilien, cherchant avidement dans la lecture et la nature une échappatoire à sa vie de servitude. Dans une langue somptueuse, poétique et ouverte au mystère, Djaimilia Pereira de Almeida s'interroge, par la seule fiction, sur le poids du passé dans nos existences, le regard de l'autre, l'identité, l'asservissement, pour mieux célébrer notre soif d'émancipation et notre irrépressible quête de liberté.