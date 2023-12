Le Pornopolitique de Piotr Pavlenski défendu par des historiens

Ils ont mis en lumière son parcours artistique unique et ses œuvres controversées telles que Suture en 2012, Carcasse et Fixation en 2013, Séparation en 2014, où Pavlenski a mis en scène son propre corps de manière extrême, incluant des actes comme se couper une oreille, se clouer les testicules, se coudre les lèvres, et s'enrouler dans du barbelé. Ces actions ont été présentées comme des jalons significatifs dans l'histoire de l'art performance.

Les textes analysent la manière dont la censure et la répression judiciaire et policière affectent certains artistes, dont les œuvres provocatrices sont souvent réprimées. La préface du recueil, écrite par le philosophe, écrivain, théoricien des médias et critique d'art allemand Boris Groys, aborde la notion de liberté dans l'art.

Il remet en question l'idée répandue que l'art permet une liberté d'expression sans limite, rappelant les persécutions juridiques de Flaubert pour Madame Bovary et de Baudelaire pour Les Fleurs du mal. Il établit un parallèle avec la "cancel culture" actuelle et les destructions de monuments historiques, soulignant que le cas de Pavlenski, bien que singulier, n'est pas sans précédent dans l'histoire.

Les éditions Au Diable Vauvert nous en proposent les premières pages en avant-première :

Sarah Wilson est une éminente historienne de l'art et enseignante au Courtauld Institute of Art de l'Université de Londres. Elle a été honorée en tant que Chevalière des Arts et des Lettres et a reçu le prix de l'Association internationale des critiques d'art (AICA) pour sa contribution exceptionnelle à la critique d'art. Wilson est l'auteure de l'ouvrage Picasso / Marx : And Socialist Realism in France, publié par Liverpool University Press en 2015.

Michael La Chance, poète et essayiste, possède une formation en philosophie. Il a écrit plusieurs essais portant sur le rôle des intellectuels à l'ère des corporations géantes et sur la censure dans les arts. Il occupe actuellement un poste de professeur en Théorie et histoire de l'art et dirige le parcours en art numérique à l'Université du Québec à Chicoutimi.

Jenny Doussan, spécialiste en cultures visuelles, est maître de conférence à Goldsmiths, Université de Londres. Son travail se concentre sur l'interaction entre le langage et l'image dans l'art et les médias, l'impact politique de ces rencontres matérielles, et elle s'intéresse particulièrement à la philosophie de Giorgio Agamben.

Carrie Pilto est une curatrice et historienne de l'art indépendante. Elle a été directrice du musée Matisse à Le Cateau-Cambrésis de 2012 à 2014, conservatrice adjointe au musée d'art moderne de San Francisco, et directrice de la rédaction pour les éditions Point d’ironie.