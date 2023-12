Dans notre ère dominée par l'instantanéité, la société valorise la flexibilité tout en exigeant une réactivité constante sur les réseaux sociaux, une vigilance pour saisir les opportunités, et même un engagement physique comme marcher dix mille pas par jour.

Ce rythme effréné donne l'impression que le temps est une ressource limitée, qu'il faut capturer avant qu'il ne s'échappe.

Sallenave invite à repenser la ponctualité, à la rechercher dans sa forme la plus authentique : être à l'heure juste plutôt qu'à l'heure exacte. Cela signifie redécouvrir le temps consacré à l'autre, aux secondes chances, et à soi-même. Il encourage à répondre à ce qui exige vraiment notre action urgente : la détresse de ceux qui comptent sur nous, l'urgence écologique, et la nécessité d'espérer dans un monde où la vitesse semble avoir érodé le sens.

Cette perspective réinventée sur la ponctualité est une invitation à embrasser un mode de vie plus conscient et plus connecté aux véritables priorités.

Les éditions de l'Aube nous en proposent les premières pages en avant-première :

Thibaut Sallenave, philosophe enseignant en classes préparatoires, propose une réflexion sur la notion de ponctualité, au-delà du simple respect des horaires.