La jeunesse irlandaise des années 2010

Ils emménagent dans une maison délabrée sur Shandon Street, où leur amitié s'épanouit. Pour Rachel, c'est le début d'un vie de liberté, loin des restrictions familiales. Elle cherche à charmer son séduisant professeur de lettres, le Dr Byrne, et organise une séance de dédicaces pour lui à la librairie.

Cependant, c'est James qui se retrouve à embrasser le professeur dans la réserve. Le trio s'efforce alors de dissimuler la vérité à Deenie Harrington, épouse et éditrice de Byrne.

Des années plus tard, en 2020, Rachel raconte sa jeunesse avec un humour mordant. Bien que seulement une décennie se soit écoulée, les mentalités ont considérablement évolué. Elle décrit l'atmosphère de cette époque et rend hommage à l'amitié, soulignant son influence marquante sur la vie.

Les éditions Mercure de France nous en proposent les premières pages en avant-première :

Caroline O'Donoghue, née en 1990 à Cork, en Irlande, elle est journaliste et animatrice du podcast Sentimental Garbage. Elle est auteure pour adultes et adolescents, et s'est illustrée dans la liste des best-sellers du New York Times grâce à sa série pour jeunes, All our hidden gifts, traduite en dix langues.