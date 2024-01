L’affaire Rachel

En 2010, Rachel et James ont la vingtaine lorsqu'ils se rencontrent dans une librairie de Cork, où ils travaillent tous les deux. La ville, comme le reste de l'Irlande, est durement frappée par le krach boursier. Ils emménagent dans une vieille maison délabrée de Shandon Street, où leur complicité fleurit comme "une orchidée rare" . Ils partagent le goût des jeux de mots, des plaisanteries très privées et des nuits folles dans les pubs. Libérée des carcans de sa famille bourgeoise, Rachel rêve de séduire son charismatique professeur de lettres, le Dr Byrne. Elle organise pour lui une signature à la librairie, mais la soirée ne finit pas comme prévu... Caroline O'Donoghue décrit l'ambiance d'une époque avec un humour piquant et livre une ode vibrante à l'amitié qui peut changer le cours d'une vie.