Alexis Jenni : "Le cerveau est un bâtisseur de monde plus qu’il n’en est l’observateur"

Yoshiki et Hikaru ont toujours été inséparables. Peut-être même plus qu’amis… Mais depuis le jour où il s’est perdu dans la montagne, Hikaru est différent. Yoshiki le sent, le garçon qu’il aimait tant n’est plus là. Alors, qui est là, à ses côtés ? Est-il vraiment prêt à chercher la réponse ? Un oppressant thriller où surnaturel et psychologie se mêlent aux premiers sentiments.