" Le cerveau est un bâtisseur de monde plus qu'il n'en est l'observateur " Plongé dans l'expérience d'une attaque cérébrale mineure, Alexis Jenni est aux premières loges pour témoigner de ce que change le cerveau : notre rapport au monde et à la réalité - jusqu'à, en situation de trouble, changer la réalité elle-même. Nous entraînant à chaque étape de cette expérience déroutante, s'appuyant à la fois sur la littérature et ses connaissances en neurologie, l'auteur nous amène à faire ce constat troublant : nous n'avons pas de rapport immédiat à la réalité. Alors le cerveau, qu'est-ce que ça change ? Ca change qu'il y a toujours un intermédiaire entre moi et le monde.