Les reines de France - Volume 2 Le grand siècle

La reine des biographes. Un grand récit qui offre une histoire inégalée du grand et tragique XVIIe siècle. En six volumes d'exceptions, publiés entre 1994 et 2002 aux éditions de Fallois, Simone Bertière a raconté l'histoire des reines, célèbres ou oubliées, qui ont fait la France de la Renaissance à la fin de la monarchie. Après Les Reines de France. Le siècle des Valois publié en 2022, voici l'édition définitive - en un beau et fort volume - des deux ouvrages suivants consacrés au XVIIe siècle qui voit se métamorphoser le pouvoir des femmes, passant de puissance assumée à influence de l'ombre, notamment en raison de l'application rigide de la loi salique et de la personnalité écrasante de Richelieu Louis XIII et le Roi-Soleil. Sous la plume élégante et inspirée de l'auteur entrent notamment et successivement en Majesté : Marie de Medicis, compagne mainte fois trompée du Vert-Galant ; la Régente Anne d'Autriche, Marie Mancini, l'amour perdu de Louis XIV ; Marie-Thérèse d'Espagne, son épouse légitime et pourtant si effacée ; la tendre Louise de la Vallière, dont la disgrâce sera un chemin de croix ; l'éclatante Montespan, éclaboussée par la sinistre affaire des Poisons... pour finir par l'épouse secrète et rédemptrice du roi Soleil, Madame de Maintenon. Pour cette nouvelle édition de luxe, illustrée de deux cahiers hors-texte, la grande historienne a entièrement revu, corrigé et actualisé son texte qui fait, rare en histoire, a été unanimement salué par la critique tout en racontant un très large succès public. Un maître-ouvrage qui conjugue au plus point la rigueur historique avec l'art du récit.