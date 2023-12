"Un chien venu d’un rêve. Une idée de chien"

Dans ce roman, nous suivons l'histoire de Fauvel, une jeune femme qui a perdu un œil à cause d'un tir de LBD. Elle accepte de s'occuper de la chienne Hannah, appartenant au père d'une amie, dans une maison isolée à la campagne. Hannah n'est pas une chienne ordinaire ; elle est le clone d'un précédent chien Hannah, dont la version empaillée trône dans le salon.

Ce chien singulier devient le centre d'une atmosphère de peur et de méfiance dans le village, surtout après la découverte d'animaux massacrés et le retour d'Hannah parfois couverte de sang.

Le récit se transforme en une chasse angoissante et progressive, où l'agresseur reste non identifié, et où Fauvel se sent constamment en danger. Le village est divisé entre les forts - les chasseurs, souvent des ouvriers ou ex-ouvriers de l'usine d'eau minérale locale - et les faibles, comme Fauvel, isolée et désorientée, et Mitch, un jeune sociologue enquêtant sur des récits d'extraterrestres.

L'œuvre, relevant de la littérature française, explore les thèmes de la domination, de l'animalité et de la violence. Elle interroge la nature de la peur et la frontière entre humains et animaux, abordant ces sujets avec nuance et intensité.

Les éditions du sous-sol nous en proposent les premières pages en avant-première :

Phœbe Hadjimarkos Clarke, l'auteure, est traductrice de métier. Elle a déjà publié un roman, Tabor, et un recueil de poèmes, 18 Brum’Hair, co-écrit avec Martin Desinde.