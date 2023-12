La légende de Saigyô, le plus grand poète du Japon

La légende de Saigyô est un récit romancé de la vie de Satô Norikiyo, un poète japonais emblématique du XIIe siècle. À 22 ans, il abandonne sa vie de garde impérial, sa richesse, sa femme et sa fille de quatre ans, pour devenir moine et vivre en ermite dans les montagnes. Sous le nom de Saigyô, il est reconnu par Matsuo Bashô comme le plus grand poète du Japon, ayant exercé une influence majeure sur la littérature japonaise.

Rédigée environ cinquante ans après son décès et publiée pour la première fois en 1646, sa biographie a été rééditée en 1981, enrichie de poèmes sélectionnés du Sankashû et du Shin Kokinshû. En huit chapitres et cinquante-cinq épisodes, le livre retrace la transformation de Saigyô, d'un membre d'une famille de guerriers et proche de la Cour, en un moine-poète itinérant, jusqu'à sa mort en 1190 dans un monastère de Kawachi. Cette oeuvre décrit de façon poétique le parcours exceptionnel de cet homme qui choisit de renoncer à tout pour suivre la voie du bouddhisme.

Les éditions Allia nous en proposent les premières pages en avant-première :

Cette version, qui a subi de nombreuses modifications au fil des siècles, est présentée ici dans la traduction de René Sieffert, un éminent traducteur du japonais ancien. Il s'agit d'une édition illustrée, traduite du japonais par René Sieffert.