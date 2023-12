Romain Slocombe : un opiniâtre policier de province

La première, une Suissesse surnommée la Panthère rouge, a accompagné la Gestapo à travers l'Europe et a participé à ses atrocités. La seconde, originaire d'Alsace et travaillant dans l'hôtellerie, s'est éprise d'un séduisant sergent pilote et l'a suivi dans la zone libre.

Leur destination : Alger, via Marseille, un véritable foyer d'espionnage au printemps 1942. Leur périple se transforme rapidement en tragédie. Mais Aline l'Alsacienne était-elle aussi innocente qu'elle le prétend ? C'est ce que tente de découvrir Féréol Chaumont, un opiniâtre policier de province.

Les éditions du Seuil nous en proposent les premières pages en avant-première :

Romain Slocombe, né à Paris dans une famille franco-britannique, est l'auteur de nombreux romans acclamés, tels que Monsieur le Commandant (récompensé par le prix Nice-Baie des Anges, le prix Jean d'Heurs, le Trophée 813, et sélectionné pour le prix Goncourt), Première station avant l'abattoir (prix Mystère de la critique, prix Arsène Lupin), et L'Affaire Léon Sadorski, lauréat du prix Libr'à Nous et également nominé pour le prix Goncourt.