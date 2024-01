Une sale Française

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une femme est interrogée par un commissaire de police qui s'intéresse de près à son cas. Alsacienne, Aline Beaucaire est employée d'hôtel, elle est tombée amoureuse d'un sergent pilote trop beau pour être honnête et l'a suivi en zone libre, franchissant de nuit la ligne de démarcation. Le couple rêve de rejoindre Alger, via Marseille - la ville de tous les dangers. Bientôt, l'aventure tourne au drame. Aline est-elle aussi innocente qu'elle espère le faire croire ? Et quel lourd secret a-t-elle à cacher ? Est-elle cette autre Aline au nom presque semblable, la "Panthère rouge" qui a activement collaboré avec la Gestapo ? Qui est vraiment cette "sale Française" ? Au fil de ce roman captivant, Romain Slocombe nous conduit dans le monde en noir et gris que fut la France des années sombres de l'Occupation. Né en 1953 à Paris dans une famille franco-britannique, Romain Slocombe est l'auteur d'une trentaine de romans, dont deux ont figuré sur la sélection du prix Goncourt : Monsieur le Commandant (2011) et L'Affaire Léon Sadorski (2016).