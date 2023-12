Trois communautés de Galicie, ukrainienne, juive et polonaise

Bartov, qui avait précédemment analysé le génocide dans Anatomie d'un génocide en se focalisant sur Buczacz, une ville de Galicie, se penche maintenant sur les perceptions et les visions que ces communautés avaient d'elles-mêmes et des autres depuis leurs origines dans cette région périphérique de l'Europe.

Le livre examine comment ces voisins, partageant un même territoire, ont construit des récits fondateurs de leurs identités, souvent en opposition les uns avec les autres. Il explore la manière dont ils se percevaient mutuellement, les espoirs qu'ils nourrissaient, et comment ces mythes ont façonné l'histoire plus large, le nationalisme, les conflits, ainsi que les aspirations individuelles et le désir de découvrir un monde plus large et moderne.

Traitant des récits nationaux, de la construction identitaire et des tensions qu'elle peut engendrer entre groupes, ce livre offre une clé pour comprendre à la fois le passé et le présent, avec une résonance et une pertinence accrues à la lumière du conflit actuel en Ukraine.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marc-Olivier Bherer.

Les éditions Plein Jour nous en proposent les premières pages en avant-première :

Omer Bartov occupe la position de professeur en histoire européenne à l'Université Brown aux États-Unis. En 2021, les éditions Plein Jour ont publié son œuvre Anatomie d'un génocide, qui a été saluée par des historiens éminents tels que Jan Gross, Christopher Browning et Saul Friedlander.