"J’ai un ami bipolaire. Il s’appelle Solal"

Ce livre décrit ce que ça peut être que d’être bipolaire quand on a autour de vingt-cinq ans. Il interroge la frontière entre l’anxiété et le trouble psychiatrique. C'est un livre sur la banalité de l’angoisse et la peur de mourir.

C’est aussi une histoire d’amitiés : deux jeunes hommes liés par quelque chose comme le destin, ou tout au moins une connexion narrative. J’ai poussé Solal à rompre sa sobriété, à boire la première bière qui l’a précipité quelques mois plus tard du haut d’un balcon, et qui a failli le tuer. J’ai mis fin à une autre phase haute qui l’avait envoûté en Bulgarie, un an après le début de sa marche.

C’est aussi un livre sur l’ivresse, sur le mouvement et la lumière. »

Dans son premier ouvrage, Louis Vendel ne crée ni personnages fictifs ni récits imaginaires, mais s'appuie exclusivement sur des faits véridiques. Malgré cela, son livre se lit comme un roman, captivant et ancré dans la réalité. Il utilise la narration littéraire pour mettre en avant une éthique du récit.

Les éditions du Seuil nous en proposent les premières pages en avant-première :

Louis Vendel, âgé de vingt-neuf ans, n'avait initialement pas envisagé une carrière d'écrivain à la suite de ses études. Cependant, son chemin a changé lorsqu'il a créé plusieurs publications littéraires, dont la Lettre Zola. Ces expériences dans le domaine de la presse l'ont finalement poussé à se lancer dans l'écriture. Son premier roman s'intitule Solal ou la Chute des corps.