Solal ou la chute des corps

"J'ai un ami bipolaire. Il s'appelle Solal. Ce livre raconte son histoire. Du jour où je l'ai poussé vers la phase haute la plus terrible de sa vie à sa chute. De sa renaissance aux premières années de son tour du monde à pied. Il décrit la beauté fragile d'un être en proie à des hauts et des bas plus marqués que pour le commun des mortels. Et pourtant pas si différent de nous... " Dans ce texte, tout est strictement vrai ; ni personnages inventés ni histoires imaginées. Pourtant, on le lit comme un pur roman, au plus proche du réel. Il y est question d'amitié, d'ivresse et de mouvement. Un récit magnifique, à la juste distance, qui émeut autant qu'il donne à réfléchir.