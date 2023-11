Une spirale de complots politiques, d'émeutes et de chaos

BONNES FEUILLES - Mondes de demain est un ouvrage captivant qui offre un aperçu complet des avancées scientifiques et technologiques récentes dans divers domaines. Son but est d'élucider les enjeux, le fonctionnement et les retombées pratiques de ces technologies, qui s'intègrent de plus en plus dans notre quotidien. L'objectif est de démystifier l'aspect futuriste de notre présent et d'élargir les perspectives.