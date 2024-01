Un hiver sans précédent règne sur la France en raison du changement climatique. Un Etat néototalitaire s'y installe. Son idéologie faussement bienveillante interdit les moteurs thermiques et la consommation de viande. Thomas, ancien mécanicien moto, tente de chercher sa voie dans cet univers. Trahi par les siens, il est impliqué malgré lui dans un trafic de viande clandestin, en pleine expansion depuis la Grande Prohibition. Avec son ami Sofiane, il survit dans une ville partagée entre quartiers aisés et délabrés. Dans un territoire morcelé où plus personne ne circule librement, tous deux vont à la rencontre d'une humanité migrante dont les filières se confondent avec celles du trafic carné. L'histoire d'amour entre Thomas et Sandra, fille d'une députée influente, va changer sa vie ainsi que celle de Sofiane, précipitant les deux amis dans une machination politique, et le pays dans des émeutes et le chaos. Entre tableau dystopique et récit réaliste, Maintenant que l'hiver nous livre le portrait d'un jeune homme désoeuvré dans un monde à la dérive.