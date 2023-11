Arte ressuscite Orlando, le personnage transgenre de Virginia Woolf

Virginia Woolf a écrit Orlando en 1928. Dédiée à la poétesse Vita Sackville-West avec laquelle Woolf a eu une relation amoureuse, c'est une œuvre audacieuse qui remet en question les conventions de genre. Le roman raconte l'histoire de Orlando, un jeune noble de l'époque d'Élisabeth Ier, qui devient ambassadeur à Constantinople et se réveille femme après un sommeil prolongé. Vivant à travers plus de 400 ans, Orlando se transforme finalement en une romancière à succès dans les années 1920.

Cette existence à travers les siècles et les sexes résonne aujourd'hui avec les luttes et les affirmations des personnes transgenres et non-binaires. Paul B. Preciado, philosophe et activiste, soutient dans son essai documentaire provocateur que le monde compte des milliers d'Orlandos, et offre une interprétation contemporaine, militante et queer du roman qui a influencé son adolescence.

Le réalisateur suit le fil d'une lettre imaginaire qu'il adresse à Virginia Woolf pour créer un récit cinématographique autour de son expérience personnelle en tant qu' « Orlando moderne ». Il rassemble 26 personnes transgenres et non-binaires, de tous âges et de diverses notoriétés au sein de la communauté LGBTQIA+, pour donner vie aux scènes du roman de Woolf, tout en intégrant leurs propres témoignages de transition et de résilience.

crédits : Les Films du poissons

L'intention du réalisateur est de présenter ces individus comme les protagonistes de leur propre histoire, s'éloignant ainsi des clichés négatifs et des représentations victimaires souvent véhiculées dans les films sur la transition de genre.

Certains artistes participent également, avec Virginie Despentes qui joue un juge, les plasticiens Pierre et Gilles dans le rôle de médecins et Frédéric Pierrot qui incarne l'absurdité du système psychiatrique. Naviguant entre documentaire et fiction, introspection personnelle, critique historique et jeu littéraire, ce film défie les catégories traditionnelles et se présente comme un manifeste pour une nouvelle révolution, celle de l' « Orlando » contemporain.

crédits image : Les Films du poisson