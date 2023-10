90e anniversaire : André Malraux à travers ses proches

Alain Malraux, le fils adoptif et neveu du célèbre écrivain et ministre André Malraux, nous offre ici un regard sur certains de ces esprits brillants qu'il a eu le privilège de rencontrer. À travers ses mots, des facettes souvent méconnues de ces personnalités émergent, toutes plongées dans les complexités d'une histoire à la fois personnelle et universelle.

Alain Malraux ne se contente pas de simples portraits. Il mélange habilement histoire, art, politique et culture pour esquisser une chronique éclairée et poignante de la France depuis les années 1930. Il nous plonge dans l'agitation, les passions et les bouleversements d'un siècle riche en événements, évoquant avec délicatesse son ambiance et ses sonorités, aussi furtives et délicates que le tintement d'un grelot.

L'ouvrage, initialement publié en février 2020 chez Larousse, est réédité en l'honneur du 90e anniversaire du prix Goncourt qu'André Malraux avait remporté en 1933 pour son œuvre La Condition humaine.

Cette nouvelle édition est enrichie de quatre portraits supplémentaires et de nombreux dessins réalisés par André Malraux lui-même.

Les éditions Baker Street nous en proposent les premières pages en avant-première :

Quant à l'auteur, Alain Malraux est né en juin 1944 et n'a jamais eu la chance de connaître son père Roland, qui a perdu la vie en déportation pour son engagement dans la Résistance. C'est son oncle André qui l'a élevé. Alain a plus tard embrassé une carrière de producteur de télévision, puis d'attaché culturel à l'ambassade de France à Rio.

Grand amateur de théâtre, il a écrit plusieurs pièces à succès ainsi que plusieurs livres, dont Les Marronniers de Boulogne en 1990 et L’Homme des ruptures en 2016, un essai dédié à André Malraux