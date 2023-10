Reiner Stach : la suite de la biographie événement de Franz Kafka

L'expertise impressionnante et l'habileté d'analyse de Reiner Stach sont à nouveau à l'honneur. Plus qu'un simple rassemblement de sources et de témoignages, Stach transforme cette documentation en une narration captivante. Grâce à lui, la biographie se réinvente comme une forme littéraire englobante, mêlant le roman, l'étude psychologique, la réflexion historique et la critique littéraire.

Le ton de ce tome est plus sombre, conduisant le lecteur jusqu'au décès de Kafka en 1924. Certains des passages les plus émouvants de l'ensemble de la biographie y sont contenus, notamment ceux évoquant la fin de cet écrivain prodigieux.

Bien que Kafka n'ait pas autant écrit que d'autres, chaque ligne qu'il a produite était empreinte d'une précision et d'une rigueur exceptionnelles. Il cherchait l'unicité dans chaque œuvre, chaque paragraphe. Et il a réussi. Kafka, le temps de la connaissance se transforme en une méditation profonde sur la mort, le talent et la signification de la vie. Traduit de l’allemand par Régis Quatresous.

Les éditions du cherche midi nous en proposent les premières pages en avant-première :

Reiner Stach, né en 1951, est un écrivain, philosophe, éditeur et mathématicien renommé. Sa biographie détaillée de Franz Kafka compte parmi ses œuvres les plus notables.