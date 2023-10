De Rabelais à Modiano, 1500 auteurs et personnages ayant fréquenté Paris

Gilles Schlesser nous plonge dans ces anecdotes fascinantes et autres découvertes surprenantes dans son livre. Il ne se limite pas à énumérer plus de 1500 auteurs et personnages, de Rabelais à Modiano, qui ont foulé les rues de Paris, mais les lie aussi intimement à leurs demeures et lieux de prédilection.

Schlesser tisse avec habileté la trame entre les écrivains, leurs lieux de vie et d'inspiration, dépeignant ainsi leur relation unique avec la Ville Lumière.

Avec Le Grand Carnet d'adresses, l'auteur ne se contente pas de dresser une liste : il nous offre une mosaïque d'histoires réelles et fictives, éparpillées à travers les œuvres littéraires des siècles passés.

C'est un livre vibrant de récits croisés et de connexions, un voyage multidimensionnel invitant chaque lecteur à tracer son propre chemin. Une aventure à travers temps et lieux pour dévoiler les mystères des écrivains emblématiques et de leur labeur.

Les éditions Séguier nous en proposent les premières pages en avant-première :

Gilles Schlesser a écrit de nombreux romans, parmi lesquels figurent les polars Mortelles voyelles (Parigramme, 2010, édition Points), La mort n'a pas d'amis (Parigramme, 2013) et Mortel Tabou (Parigramme, 2014). Il est aussi l'auteur du Cabaret rive gauche ainsi que d'une biographie consacrée à Mouloudji, parue aux éditions l'Archipel.