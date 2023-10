Le Grand Carnet d'adresses de la littérature à Paris

Désenchantée, Paris ? Capitale " invivable ", polluée, saturée ? Ce serait oublier un peu vite que derrière la ville de bitume s'en cache une autre, idéale et éternelle, bâtie au fil des mots et des siècles par les innombrables écrivains qui y ont vécu, rêvé et travaillé. C'est dans les rues de ce Paris littéraire que l'ouvrage de Gilles Schlesser nous invite à déambuler, en recensant les adresses de plus d'un millier d'auteurs et de leurs personnages les plus célèbres, de Rabelais à Modiano, de Gavroche à Charles Swann. Avec une érudition savoureuse, c'est tout un pan de la littérature française et mondiale qui est ainsi raconté, à la faveur d'une foule d'anecdotes parfois savantes, souvent drôles et insolites. Sur les Grands Boulevards ou par les chemins de traverse, entre flânerie poétique et encyclopédie géolittéraire, ce livre s'offre comme une promenade entre les genres et les époques, à la découverte des secrets de la " ville aux cent mille romans ". Une plongée amoureuse au coeur d'un Paris et d'une littérature tout à la fois familiers et méconnus.