Admirable. L'histoire de la dernière femme ridée sur Terre

" Vous êtes, ça ne va pas vous plaire, la dernière femme ridée sur terre. " Depuis des années Sophie Fontanel explore des sujets liés à la féminité, et cherche la voie d'un dialogue apaisé entre femmes et hommes. Avec Capitale de la douceur, son dernier ouvrage, elle abordait la question du viol dans un roman en vers. Aujourd'hui, elle poursuit sa recherche d'une forme d'écriture poétique adaptée à sa réflexion et propose à ses lecteurs un conte, solaire, moderne, sur le rapport que nous entretenons avec l'âge et l'image : et si dans un avenir proche les hommes avaient inventé un produit empêchant aux signes de l'âge de se manifester ? et si une femme avait échappé à ce traitement ? Que produirait sa découverte ? et qu'aurait-elle à apporter finalement à cette humanité transformée ? Partie I : comment un homme a découvert la dernière femme ridée sur terre (sur une île en Grèce). Partie II : comment la dernière femme ridée sur terre a retrouvé le monde. (On vient la chercher, on se demande quoi faire avec elle. On la cache. On décide de la montrer. Et elle découvre la réalité nouvelle du monde.) Partie III : comment la dernière femme ridée sur terre a sauvé le monde. (Elle est de nouveau devant les gens et elle doit parler. Elle cherche comment les sortir de cette fatalité. On comprend pourquoi elle a choisi de vivre dans une cabane perdue. Elle trouve comment aider ces gens à se re-rider.) " J'ai regardé venir mes rides, écouté toutes les sornettes. Et aussi, les vérités. J'ai croisé les peurs de chacun, de chacune, compris l'urgente nécessité, au lieu de combler les rides, de combler en nous des lacunes, des monstres qu'on se fait de tout, d'une peur pas facile à résoudre mais passionnante à amadouer. J'ai regardé les filtres jugés utiles sur un visage de vingt ans. Observé des personnes condamnées à lutter pour ressembler à une image du passé. Etabli la folie du monde. Et je n'ai pas fait un pamphlet, pas un essai : j'ai fait un conte. J'ai revu The Big Lebowski et je l'ai doté d'une soeur. J'ai revu Zorba le Grec et j'ai savouré son bonheur. D'une graine de gaité, j'ai fait pousser une héroïne. Et puis j'ai vu un grand amour et j'en ai tapissé le livre. Bienvenue à vous dans le coeur de La dernière femme ridée sur terre. " S. F.