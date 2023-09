Les reines de France par la reine des biographes

Dans une série impressionnante de six tomes publiée entre 1994 et 2002 aux Éditions de Fallois, elle retrace les vies et destins des reines qui, qu'elles soient célèbres ou méconnues, ont façonné la France depuis la Renaissance jusqu'à la fin du règne monarchique.

À la suite de Les Reines de France. Le siècle des Valois sorti en 2022, ce nouvel opus condense en une édition majestueuse les deux volumes centrés sur le XVIIe siècle, une époque marquée par l'évolution du rôle des femmes au sein de la cour, évoluant d'une autorité manifeste à une influence plus discrète. Cette mutation est notamment due à l'interprétation stricte de la loi salique et à la présence dominante de figures telles que Richelieu, Louis XIII et Louis XIV.

À travers les pages élégamment rédigées par Bertière, on rencontre tour à tour des figures royales emblématiques : l'infidèlement éprouvée Marie de Médicis; Anne d'Autriche, la régente; Marie Mancini, le premier amour de Louis XIV; Marie-Thérèse d'Espagne, discrète bien que reine officielle; la douce Louise de La Vallière, dont la chute sera éprouvante; l'illustre Montespan, entachée par la sombre affaire des Poisons; pour finalement parvenir à la mystérieuse et rédemptrice Mme de Maintenon, épouse secrète du Roi-Soleil.

Pour cette édition de prestige, agrémentée d'illustrations soigneusement sélectionnées, Bertière a méticuleusement révisé, corrigé et modernisé son travail, qui avait déjà reçu les éloges de la critique et conquis un vaste public. Un chef-d'œuvre qui mêle avec brio l'exigence historique et l'art narratif.

Les éditions Perrin nous en proposent les premières pages en avant-première :

Simone Bertière est une figure emblématique du monde littéraire et historique, reconnue pour son apport significatif à notre compréhension de l'histoire des femmes et de l'Ancien Régime. Elle a été distinguée par de nombreux prix pour ses contributions majeures.

Parmi ses œuvres phares, on compte des biographies incontournables de figures telles que Retz, Mazarin et Condé. Mais Bertière ne s'est pas limitée à l'époque moderne; elle a aussi brillamment exploré l'Antiquité avec des ouvrages comme Apologie pour Clytemnestre et Le Roman d'Ulysse. En outre, elle a marqué l'histoire littéraire avec des analyses telles que Dumas et les Mousquetaires. Histoire d'un chef-d'œuvre.