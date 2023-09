Un petit chef-d’œuvre d’humour noir de 1937 à redécouvrir

Aucun rivage à l'horizon. Aucun radeau visible aux alentours. Suite à cette chute soudaine, Clyde dresse un parallèle entre les pensées de Standish, perdu en mer et très orgueilleux, et la vie à bord du paquebot, où son absence est aussi discrète que la présence des individus les plus invisibles socialement.

Des scènes, des souvenirs et un flux de conscience s'alternent de manière dynamique et toujours surprenante, le tout agrémenté d'un humour constant. Ainsi, l’auteur réussit à captiver le lecteur tout en abordant sérieusement la question de la disparition. Cet ouvrage a été traduit de l’anglais et préfacé par Fanny Quément.

Les éditions Rivages nous en proposent les premières pages en avant-première :

Herbert Clyde Lewis, né à New York en 1909 et décédé à l'âge de 41 ans, a porté de nombreux chapeaux au cours de sa vie : journaliste, reporter, écrivain et scénariste. Son existence, loin d'être paisible, l'a conduit de New York à Shanghai puis à Los Angeles, façonnée par les caprices du destin, entre faillites et défis professionnels.