Marie-Laure de Noailles, icône des arts et des lettres

Son remarquable roman, La Chambre des écureuils, est actuellement réédité, précédé d'une introduction signée Dominique Bona de l'Académie française, intitulée Secrète Marie Laure. Née à Paris en 1902, Marie Laure Bischoffsheim est issue d'une alliance entre la haute noblesse française et une riche famille de banquiers juifs allemands. En 1923, elle épouse le vicomte Charles de Noailles, et ensemble, ils deviennent des mécènes incontournables de leur époque.

Leur soutien à l'avant-garde artistique s'étend des années 1920 à 1970, finançant des films d'artistes renommés et acquérant d'importantes collections artistiques. De leur demeure parisienne à la villa Noailles, transformée en centre d'art national, ils ont redéfini et élargi la notion de mécénat.

Outre sa générosité artistique, Marie Laure de Noailles a laissé un héritage littéraire impressionnant, bien que méconnu aujourd'hui, qui mélange poésie, fiction et essais. Son roman, La Chambre des écureuils, rédigé en 1946 et publié en 1955, dépeint une adolescence rebelle dans un cadre néoclassique italien. Avec une écriture poétique raffinée, elle parvient à évoquer une ambiance solaire, mélancolique et solitaire.

En hommage à ce patrimoine, les éditions Seghers et 7L, fondées par Karl Lagerfeld en 2001, en collaboration avec le centre d'art villa Noailles, ont choisi de rééditer ce chef-d'œuvre dans une version luxueuse. Cette réédition coïncide avec le centenaire de la villa Noailles et le 38e Festival international de mode, de photographie et d'accessoires qui débute le 12 octobre 2023.

Les éditions Seghers nous en proposent les premières pages en avant-première :

Mondaine, mécène, écrivaine et peintre, Marie-Laure de Noailles (1902-1970) publie son premier livre, Dix ans sur terre, en 1937. Suivront une dizaine de romans, recueils de poésie et essais, notamment La Tour de Babel (1942), L’An Quarante (1943), La Viole d’amour (1944), Les Îles invisibles (1945), La Chambre des écureuils (1955), Lettres provençales (1957) et Journal d’un peintre (1966).