L'éloquence des jeunes au coeur d'un documentaire sur France 2

Au lycée Charlemagne, douze lycéens se retrouvent chaque vendredi entre midi et deux, non pas pour un cours, mais pour une activité extrascolaire : l'organisation du concours d'éloquence de l'établissement.

Une jeunesse qui étudie

Noé, Paola, Léonore, Théa, Anissa, Nine, Miléva, Max, Pernelle, Ju, Lili, Noémie, Alicia et Agathe se rassemblent autour de l'initiateur du projet, Guillaume Lafond, professeur de Grec, Latin et Français, mais aussi auteur de La colère selon M (Intervalles, 2023).

Un documentaire réalisé par Gianluca Matarrese et co-écrit avec Guillaume Lafond lui-même, avec pour objectif de mettre en avant cette jeunesse et la parole qu'elle peut porter, à l'heure où nombreux sont ceux qui doutent de ses qualités d'expression et de réflexion : « Cette parole des jeunes, j'ai pensé qu'on ne l'entendait pas assez et qu'on la dénigrait souvent, comme si on doutait désormais, à l'heure des réseaux sociaux, de la qualité de leur éloquence ; elle est pourtant incroyablement enthousiasmante et subtile », déclare le professeur de Français.

Il s'agissait aussi dans ce film de questionner le rapport d'une jeunesse qui étudie dans ce prestigieux lycée parisien aux notions d'élite et de privilège. Le concours d'éloquence, par les thèmes qu'il aborde, souhaite montrer des jeunes politisés et qui remettent en question l'environnement dans lequel ils évoluent.

Crédits photo : France Télévision / Bellota Films