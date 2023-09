Enchantez vos Nuits difficiles avec Dino Buzzati

Chaque histoire, avec la finesse perceptive et l'ironie typiques de Buzzati, met en lumière les faiblesses et les incohérences de notre vie de tous les jours, défiant les principes de la richesse, de la domination, et les prétentions de l'homme contemporain.

Ce recueil illustre à merveille le talent unique de Buzzati, un véritable enchanteur de la langue, combinant habileté et génie, simplicité et justesse, générosité et esprit, le tout dans un cadre souvent teinté de surnaturel.

Les éditions Robert Laffont nous proposent les premières pages en avant-première :

Dino Buzzati (1906-1972) a exercé le métier de journaliste pendant plus de quatre décennies au Corriere della Sera. Il y a brillamment endossé divers rôles, passant de chroniqueur à critique d'art ou encore correspondant de guerre. Acclamé pour des œuvres telles que Le Désert des Tartares et le K, il est considéré comme l'un des écrivains majeurs du XXe siècle.