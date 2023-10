Les Nuits difficiles

Par l'auteur du K et du Désert des Tartares. On retrouve, dans les cinquante et un textes réunis, les thèmes les plus chers à l'auteur : l'inquiétude liée à l'attente, le temps qui passe, les cauchemars, la magie présente là où on ne l'attend pas... Chaque nouvelle révèle, dans une douce lucidité et avec l'ironie chère à Buzzati, les travers et les absurdités de notre quotidien, malmenant les dogmes de l'argent, du pouvoir et les vanités de l'homme moderne. On retrouve l'extraordinaire don de Buzzati, magicien des mots et des formes, mêlant virtuosité et talent, économie et précision, générosité et humour, dans un univers toujours à la frontière du surnaturel.