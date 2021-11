Du Danube à la Tour Eiffel, il n'y a qu'une valse... avec Mária Surducan

Elle aime Shakespeare, au point de réaliser pour son plaisir personnel des illustrations de ses plus grandes figures — comme Macbeth ou le Marchand de Venise. Et ce, après avoir collaboré avec un éditeur britannique pour l'illustration d'oeuvres complètes du Barde. Mais également sur une édition des Contes de Canterbury. Sur son site, on retrouve d’ailleurs toute l’étendue de ses travaux : affiches, couvertures, illustrations, dessins personnels… un portfolio riche et varié.

Cette année, sur le thème du Danube, Mária Surducan a offert au festival une affiche empreinte de sérénité, avec une jeune fille et un jeune garçon, lisant tous deux bien sûr, l’une au milieu des eaux, l’autre dans une barque. « J’ai beaucoup travaillé sur les contes de fées et je suis fascinée de voir que ces histoires dépassent les pays. On retrouve parfois le même motif dans des pays différents », indique-t-elle.

« J’ai recherché les légendes du Danube : il y a toujours cet élément de la femme que l’on distingue dans l’eau. On ignore si c’est une femme, un poisson, une sirène… c’est l’illusion, l’ondine. » Et il ne reste plus au visiteur qu'à se projeter dans cette interprétation d'un Danube littéraire.

Le fleuve est également très lié à la Roumanie, dont Mária Surducan est originaire. Le Delta du Danube, avant de plonger dans la mer Noire, est un espace de mythes, de créatures fantastiques, propice aux contes et légendes. Et de marins, toujours prompts à en imaginer.

C’est en lisant des bandes dessinées que l’autrice a découvert le français – Les Schtroumpfs, assez jeune, puis jusqu’aux idées noires de Franquin. Un goût pour l’image qui la conduira à cette carrière qui a débuté en 2012 en Roumanie.

Sa première parution en France fut La Foire de nuit (dans une traduction d’Olivier Tichit et Solène Brunett), en 2015. Depuis, elle a fait paraître quatre autres ouvrages dont Les vacances de Nor, avec sa sœur Ileana Surducan (trad. Marc-Antoine Fleuret). L'histoire d'un petit garçon qui s'apprête à passer l'été chez ses grands-parents...

Elle nous raconte tout cela, plus encore et surtout, découvrira le le grand mystère qui relie bel et bien le Danube à…. la tour Eiffel.

