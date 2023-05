Jane Austen retraduite par Clémentine Beauvais : les coulisses d’un pari audacieux

Clémentine Beauvais (la traductrice) et Phalène de La Valette (à l’initiative du projet) en discutent en détail dans ce podcast. Il vous emmène dans les coulisses d’une aventure éditoriale pas tout à fait comme les autres. Cette retraduction n’est que la pierre inaugurale d’un édifice plus large : le lancement d’une collection entière de romans à l’esprit austenien, à soutenir à travers une campagne de crowdfunding intitulée « Austen Power ».

À l’écoute de cet entretien passionnant et passionné, les Janeites pourront constater qu’il s’agit avant tout, pour l’éditrice comme pour la traductrice, d’une histoire d’amour avec le texte. Et qui dit amour dit fidélité : tout l’enjeu était de rendre (enfin) justice au génie d’Austen en traduisant au plus près de l’original. Mais comme le précise Clémentine Beauvais, fidélité ne signifie pas forcément « mot pour mot » mais plutôt « sens pour sens et effet pour effet ».

Et quels effets ! L’humour d’Austen, cet humour si délicieux et si subtil, fut la quête du Graal de cette retraduction. « A tout moment, je me dis “je suis morte de rire en anglais, comment faire pour que l’effet soit pareil en français ?” », raconte Clémentine Beauvais. Car oui, ceux qui n’ont encore jamais accroché à ces romans le découvriront à cette occasion : Jane Austen et, en particulier Emma, « c’est drôle, vraiment très très drôle ». De quoi botter en touche bien des idées reçues pour redécouvrir une autrice qui n’a rien perdu de sa modernité.

