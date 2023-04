Internet : “L'éditeur de polars doit penser... comme un lecteur de polars

Le lecteur, créature étrange, changeante, mouvante… Dans l’univers polar, comme ailleurs, il en existe de plusieurs sortes : passionné, il en connaît un rayon, voire deux ou trois. Comment le satisfaire, sinon avec des recommandations personnalisées, en l’étonnant — et plus encore, en lui permettant d’échanger avec une communauté qui partage ses intérêts ?

L’occasionnel se montre plus dilettante : le genre polar se prête plus à un moment de détente, que l’on savoure dans des circonstances précises. Ses choix découleront plutôt d’une instantanéité, à laquelle le numérique peut répondre. Toute la question reste de savoir quels modèles mettre en œuvre sur le site d’un éditeur pour contenter l’un comme l’autre — et tous les autres ?

Analysant, entre autres, les résultats de recherches que les moteurs du web fournissent, Matthieu Moreau décrypte les enjeux de référencement pour en tirer différentes pistes. « Le référencement naturel, pour un site d'éditeur, est une question cruciale. Et pour qu’il fonctionne, il convient alors de réfléchir… comme un lecteur. Ainsi, on construit une proposition de valeur et une organisation du catalogue à même de capter son attention », nous explique-t-il.

Car rien n’est pire que d’entraîner la frustration, par manque d’informations originales. « Sans verser dans un projet encyclopédique, l’éditeur qui proposera un aiguillage à ses visiteurs fidélisera plus efficacement. » Et de poursuivre : « Pour embarquer les lecteurs, il faut les replacer au centre du parcours, en proposant plus d’histoires… »

Crédits photo : rayon polar, Librairie Filigranes à Bruxelles - ActuaLitté, CC BY SA 2.0