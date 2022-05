La crise des matières premières oblige à reconfigurer l'édition

Comediedulivre2022 – C’est qu’au terme de deux années d’une pandémie qui aura finalement donné au livre et son commerce un coup de fouet spectaculaire, on s’interroge. Plus de 4,5 milliards € de chiffre d’affaires, soit une croissance de 18 en regard de 2020, déjà mirobolante (données GfK)… Et pourtant, tout ne va pas pour le mieux en ce premier semestre de 2022.

L’année présidentielle, certes, joue toujours un rôle, mais se double cette fois d’un conflit entre la Russie et l’Ukraine, qui s’enlise, et d’un redémarrage des industries papetières qui n’en finit plus de s’éterniser… « Quand on aime bien la complexité, je reconnais qu’actuellement, on se régale », s’amuse Frédéric Lisak. Non sans une inquiétude que partage son confrère : « Il faut reconfigurer la production de nos livres, parce qu’il s’ajoute à cela un embouteillage global chez les imprimeurs. »

Et pour cause : quand, dans les grands groupes, on imprimait en Chine, ou en Europe de l’est, et qu’il faut se rapatrier en urgence sur des partenaires européens plus proches, les commandes débordent. « Et nous qui avons toujours tenu à imprimer avec une approche locale, on voit surgir ces exemplaires par dizaines de milliers, qui occupent toute la place chez nos imprimeurs. »

Réflexion verte, surproduction — tant dans le nombre de titres produits que, et c’est plus rare de l’entendre, quand le volume et les quantités imprimées — regroupement : les éditeurs indépendants sont ces défricheurs, rarement en manque de terres.

crédits photo : Frédéric Lisak et Charles-Henri Lavielle - ActuaLitté CC BY SA 2.0