Un expert examine les évolutions de pouvoir géopolitique

Le 24 février 2022, l'opération militaire lancée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine n'a pas seulement violé l'intégrité territoriale de ce pays; elle a également perturbé l'ordre géopolitique fragile en place depuis 1945. Cette invasion a des répercussions globales, signalant un changement radical dans le paysage mondial.

Les superpuissances d'hier, comme les États-Unis, sont confrontées à de nouveaux défis à leur hégémonie, tandis que la Chine affiche de plus en plus ouvertement sa puissance ascendante. Les pays du Golfe commencent également à se réorganiser, et l'Afrique cherche à s'émanciper de ses anciens colonisateurs. La France, ayant perdu de son influence, doit compter davantage sur l'Union européenne pour faire entendre sa voix.

Ce conflit met également en lumière l'importance de la résilience sociétale en tant que mécanisme de défense. Cette résilience est d'autant plus difficile à cultiver dans un contexte de globalisation et d'individualisme croissants parmi les jeunes générations. Le monde est donc confronté à de nouveaux risques et défis qu'il faudra surmonter.

Les éditions Robert Laffont nous en proposent les premières pages en avant-première :

Le Général Dominique Trinquand est un spécialiste éminent dans le domaine des relations internationales. Il a servi en tant que chef de la délégation militaire française auprès des Nations Unies à New York et agit en tant que consultant pour divers pays en matière d'opérations de maintien de la paix de l'ONU.