Ce qui nous attend

L'analyse inédite d'un spécialiste des relations internationales sur les changements des rapports de forces géopolitiques. Le 24 février 2022, lorsqu'il déclenche une opération militaire pour envahir l'Ukraine, Vladimir Poutine ne viole pas uniquement l'intégrité territoriale d'un pays : le président russe bouleverse dans le même temps l'équilibre géostratégique précaire qui régnait depuis 1945. Au-delà de ce conflit qui n'implique en apparence que deux parties, un monde s'effondre. Dans le même temps, un autre voit le jour. Les géants d'hier entament une phase de transformation, tandis que la guerre en Ukraine démontre le caractère essentiel de la résilience des sociétés pour se protéger. Se fondant sur son expérience, le général Trinquand propose dans cet ouvrage une analyse politique et militaire précise de ce monde à venir dans lequel les périls à vaincre et les défis à relever seront nombreux. Un éclairage essentiel pour tout comprendre des mouvements géostratégiques et des nouveaux rapports de force.